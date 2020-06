Nowe nagranie z Kate i Williamem. Zwróćcie uwagę na jeden szczegół!

Na początku tego roku Australię nawiedziły olbrzymie pożary . Tysiące ludzi i zwierząt pozostało bez domów. Do niesienia pomocy zaangażowało się mnóstwo ludzi: strażaków, ratowników, wolontariuszy. Teraz w specjalnym wideo William i Kate podziękowali im. Nawiązali także do pandemii koronawirusa, która nie ominęła Australii.

"Za każdym razem, gdy Australia potrzebowała ochrony, wy odpowiadaliście na tę potrzebę. Możecie być dumni ze wszystkiego, co robicie, wysyłamy wam i waszym rodzinom najlepsze życzenia" - powiedział książę Cambridge.

Dodatkiem do tego ważnego przekazu przyszłego króla Wielkiej Brytanii i jego żony był mały, ale symboliczny szczegół. Kate podczas tego nagrania miała na sobie żółtą sukienkę od Roksandy Ilincic. Tę samą, którą założyła podczas oficjalnej wizyty książęcej pary w Australii w 2014 roku!

Co więcej, dobrała do niej złote kolczyki, w czym eksperci od etykiety dopatrywali się ukłonu wobec tradycyjnych barw Australii (należy do nich obok złota zieleń).