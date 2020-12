Nowe obowiązki w życiu Komendy. Nie przyzwyczaił się do pewnych rzeczy

W życiu Tomasza Komendy dzieje się ostatnio wiele dobrych rzeczy, choć po wyjściu na wolność w maju 2018 roku nie było mu łatwo. Gdy zaczął pracę w myjni samochodowej, to szybko okazało się, że pracodawca wyzyskuje go jako "żywą reklamę". Nie mógł nawet skorzystać z toalety.

Zbrodnia miłoszycka. Zbigniew Ćwiąkalski: Tomasz Komenda przyjął wyrok z ulgą

Rodzina Komendów przyzwyczaja się do nowego członka rodziny. Filip ma być bardzo grzecznym dzieckiem. Tomasz stara się być dobrym ojcem – uczy się go ubierać, przewijać i pomaga przy kąpieli. Według informacji "Party", mężczyzna jeszcze nie przyzwyczaił się do nocnych pobudek, ale chętnie kanguruje synka. Zrobił także prawo jazdy, by móc wozić swoją pociechę i Annę na badania. Stroni od mediów, bo życie rodzinne jest dla niego największym priorytetem.