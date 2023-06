Nowi artyści w line-up Sun Festival!

W czasie festiwalu po raz pierwszy odbędą się zawody twerkingowe Twerk Queen Of The Sun oraz street art jam Airport Battle Of The Sun. Jeśli dodamy do tego, że jedną ze scen przejmie kolektyw SO HARD i zagrają na niej topowi polscy dje, wiemy, że czekają na trzy dni wypełnione muzyką i wydarzeniami, które sprawią, że będzie to niezapomniany weekend.