Nowy herb króla Karola III. Szybko pojawiło się nazwisko Cristiano Ronaldo

Choć pojawiły się głosy o plagiacie, to są one zupełnie nieuzasadnione. W tym przypadku doszło po prostu do niezamierzonego podobieństwa. Tym bardziej, że symbol króla nie ma żadnego celu komercyjnego - jest tylko i aż emblematem państwowym. Można jednak zakładać, że ktoś w pewnym momencie spyta Ronaldo o to, co myśli o podobieństwach między jego logo a herbem króla.