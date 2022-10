Nubia Braga nie żyje. Tragiczna śmierć 23-latki

Nubia Cristina Braga była modelką i znaną w Brazylii inluencerką. Niestety 14 października doszło do prawdziwej tragedii. Jak donoszą zachodnie media, 23-latka została znaleziona martwa na terenie swojej posesji w dzielnicy Santa Maria w Aracaju. Kobieta wróciła do mieszkania z wizyty u fryzjera, co zrelacjonowała na Instagramie. Nikt nie mógł się spodziewać, że będzie to jej ostatnie wyjście.