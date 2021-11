"O pieniądzach nikt nie myślał". Sokół o początkach kariery

Sokół działa jako muzyk od lat 90. Dzisiaj młodzi raperzy zarabiają miliony złotych i zgarniają kontrakty reklamowe warte krocie. Jak Mata, który jest popkulturowym fenomenem. Co myśli o tym Sokół? - Są w zupełnie innej sytuacji. Wchodzą w to z myślą, że zarobią na muzyce duże pieniądze, karierę i tak dalej. Zupełnie inaczej prowadzi się swoją ścieżkę artystyczną z taką właśnie świadomością. Gdy my zaczynaliśmy, to było w ogóle nie do pomyślenia. Dla nas ważne było już to, że płyta będzie na półkach w sklepach. O pieniądzach nikt nie myślał - komentuje w Newsroomie. Posłuchajcie.