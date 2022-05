Oblali sztuczną krwią rosyjskiego dyplomatę. Janda komentuje

W podcaście "WojewódzkiKędzierski" padło pytanie: "Czy oblanie sztuczną krwią ambasadora Rosji, czy to akt happeningu parateatralnego dla pani, czy dowód na to, że granice debaty już nie istnieją?". Janda z przekąsem odpowiedziała, że z własnego doświadczenia wie, że taką farbę trudno się zmywa. Następnie dodała: - Myślę, że ktoś został doprowadzony do jakiejś ostateczności.