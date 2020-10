Oceniła "świeżość" polskiego rządu. Nie zastanawiała się długo

Magda Gessler jest szczera do bólu, a w kwestii jedzenia nie ma mowy o żartach. Kiedy wyczuje, że coś jest nieświeże, restauratorka nie robi dobrej miny do złej gry. Natychmiast wytyka szefom kuchni i właścicielom restauracji błędy.

Magda Gessler oceniła obecny rząd

Najnowszy post Magdy Gessler odbił się szerokim echem. Restauratorka opublikowała zdjęcie, na którym pokazuje gest "victorii", czyli zwycięstwa lub wolności. Na ręce ma namalowaną czerwoną błyskawicę, która jest symbolem Strajku Kobiet. Gwiazda opatrzyła zdjęcie krótkim, ale wzruszającym opisem. "To trudny czas. To ten czas. To nasz czas! Jestem z Wami. Zawsze walczyliśmy o wolność... Zatoczyliśmy koło. To zły sen".