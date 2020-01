Ocheston już w marcu – prezentujemy spot promujący wydarzenie

Na scenie wystąpią m.in. Edyta Górniak, Beata Kozidrak i Reni Jusis w towarzystwie Gromeego. Za oprawę muzyczną odpowiedzialna będzie znakomita Orkiestra Akademii Beethovenowskiej.

Koncert, którego ideą jest pokazanie największych hitów muzyki elektronicznej ostatnich dekad w symfonicznej oprawie, to zdecydowanie projekt dla każdego. Utwory zaaranżowane na orkiestrę to propozycja wyjątkowa i szeroko doceniana. Ekskluzywne wnętrza ICE Kraków przyciągną ponownie nie tylko fanów muzyki elektronicznej, ale także koneserów odważnych projektów muzycznych, a Orcheston do takich właśnie należy.