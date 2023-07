Ochroniarz uderzył Britney Spears. Nie odpowie za to

Britney Spears stała się ostatnio bohaterką afery. Kiedy spotkała w jednej z restauracji w Las Vegas gwiazdora NBA Victora Wembanyamę, podeszła do niego, by poprosić go o wspólne zdjęcie. Chcąc zwrócić na siebie jego uwagę, klepnęła go w ramię. Wtedy ochroniarz koszykarza obrócił się i spoliczkował piosenkarkę.