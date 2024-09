Od Kiepury i Pavarottiego do Opery Lwowskiej i Malickiego 6. Festiwal im. Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej

Główną sceną tegorocznego festiwalu był Amfiteatr w Białej Podlaskiej, w którym mieści się około 1000 osób na zadaszonej widowni. Podczas bialskich koncertów atmosfera była równie gorąca jak w Operze Leśnej w Sopocie, mimo iż repertuar nie zawsze był lekki, łatwy i przyjemny. Sięgano także po mniej popularne utwory operowe, a publiczność reagowała żywiołowo. Uwertura nosiła tytuł: "Ninon, ach uśmiechnij się!". Autor scenariusza Krzysztof Korwin-Piotrowski nawiązał do 100-lecie debiutu Jana Kiepury, który odbył się w Warszawie. Kiepura, chłopak z Sosnowca, studiował prawo, ale marzył o karierze śpiewaka. Początkowo występował jako adept w chórze Opery Warszawskiej. W spektaklu "Halka" Stanisława Moniuszki, granym w 1924 roku, miał do zaśpiewania krótką partię solową przodownika chóru Górali. Po zbyt długim przeciągnięciu dźwięku został wezwany do gabinetu dyrektora Emila Młynarskiego i usunięty z obsady. Dopiero 15 stycznia 1925 roku Jan Kiepura zadebiutował w Operze Lwowskiej w tytułowej partii w "Fauście" Charlesa Gounoda, a później bardzo szybko osiągnął międzynarodową karierę.