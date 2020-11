"Od wczoraj oglądam na raty. I nie daję rady". Komentarze po emisji reportażu "Don Stanislao"

- Meksyk, Irlandia, USA, Argentyna. Gdy tylko pojawia się pytanie o tuszowanie pedofilii, zawsze pojawia się nazwisko Dziwisza. On wiedział. Tajemnicą pozostaje, czy informował Jana Pawła II - mówi TVN24 francuski dziennikarz Frédéric Martel, autor głośnej "Sodomy".

Pedofilia w Kościele. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: "Powinna to wyjaśnić niezależna komisja kościelna"

"'Młodzieniaszku nadobny...' Rzygać się chce. Od wczoraj oglądam na raty. I nie daję rady" – pisze dziennikarz Igor Sokołowski, nawiązując do słów jednego z księży oskarżonych o wykorzystywanie seksualne nieletnich.

"Obejrzałem reportaż TVN pt. 'Don Stanislao'. Ideologiczni przeciwnicy katolicyzmu 'dojeżdżają' skutecznie pozbawiony liderów Kościół. Byłem pomysłodawcą zgłoszenia księdza Isakowicza-Zaleskiego do państwowej komisji ds. pedofilii. Niestety PiS nie chciał. No to teraz mają efekty..." - pisze polityk związany z Kukiz'15.