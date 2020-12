Od zawsze ciągnęło ją przed publiczność. Występowała już jako dziecko

Wydaje się, jakby Paulina Sykut-Jeżyna była stworzona do występów przed kamerą. Na wizji zachowuje się zupełnie naturalnie, co doceniają jej fani. Zwracają uwagę też na jej zawsze perfekcyjny wygląd, bo przyznać trzeba, że Paulina Sykut-Jeżyna wygląda świetnie. Pogodynka może pochwalić się pięknym uśmiechem i rewelacyjną figurą.

Wygląda na to, że to, prezenterkę od zawsze ciągnęło przed publiczność. Paulina Sykut-Jeżyna wrzuciła do sieci zdjęcie sprzed lat. Zobaczcie sami.