Odeszła od scjentologów. Opisywała, jakim praktykom się oddawała

Laura Prepon to aktorka, którą możecie znać z serialowego hitu "Orange is the new black", ale także z takich produkcji jak "Dziewczyna z pociągu", "Różowe lata 70.". Pięć lat temu o gwiazdce zrobiło się głośno w kontekście jej działalności dla kościoła scjentologicznego. Prepon pojawiła się na okładce magazynu "Celebrity", który od lat jest wydawany właśnie przez scjentologów, którzy promują tam swoje gwiazdy i poglądy. Powiedzieć, że Laura była bardzo zaangażowała w działania sekty, to jak nie powiedzieć nic. Po słynnym wywiadzie, w którym opisywała praktyki, jakim oddawała się w organizacji, mówiono, że może być "drugim Tomem Cruise'm".