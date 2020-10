Od(k)rywaj świat mody w Elektrowni Powiśle

OD(K)RYWAJ ŚWIAT MODY

to cykl wydarzeń organizowanych wspólnie z magazynem KMAG, na które Elektrownia Powiśle zaprasza wszystkich miłośników mody, polskich marek i najnowszych trendów. Na pierwszym z nich duet projektantów Paprocki&Brzozowski, jedna z najbardziej znanych polskich stylistek gwiazd Jola Czaja oraz goście specjalni, sprawią, że widzowie poznają tajniki ich pracy i odkryją stylowe inspiracje na nadchodzący sezon bez wychodzenia z domu! Podczas spotkań dowiemy się m.in. jakie ubrania to „must have” w każdej szafie, jak ubrać się by wyglądać jak gwiazda i jak bawić się modą by każda stylizacja była wyjątkowa.