Odrzuciła zaloty księcia Williama, kiedy miał przerwę z Kate. Kim jest piękna dziedziczka fortuny?

Drogi Isabelli i Williama skrzyżowały się w 2004 r. podczas podróży do Grecji. Atrakcyjna blondynka była wówczas nie tylko "dziewczyną z towarzystwa", dziedziczką dewelopersko-bankowej fortuny, ale i początkującą aktorką. W 2005 r. ukończyła London Academy of Music and Dramatic Art. Polscy widzowie mogą kojarzyć ją z filmów "Królowa sceny", "Jak stracić przyjaciół i zrazić do siebie ludzi" oraz serialu "Trinity".