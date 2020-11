Odsłoniła ogromny dekolt. Ale to nie on zwrócił uwagę fanów Rozenek

Małgorzata Rozenek często nazywana jest z przekąsem "perfekcyjną". Przezwisko wzięło się z programu TVN-u, dzięki któremu zaistniała w zbiorowej świadomości Polaków. Ale bez cienia złośliwości trzeba przyznać, że jej ksywka świetnie oddaje to, jak Rozenek kreuje się w mediach.

Ale to nie odsłonięty biust wzbudził poruszenie w komentarzach, a rzecz znajdująca się w jej ustach. Rozenek dołączyła bowiem do grona internetowych celebrytów reklamujących urządzenie wybielające zęby. Co mocno wzburzyło kilku komentatorów.