Odśwież szafę na wiosnę. Weekend zniżek – tak tanio dawno nie było!

Nic tak nie cieszy kobiecego oka, jak informacja o… solidnych rabatach. W eobuwie.pl możesz dać upust zakupowemu szaleństwu już w ten weekend! Od 17-23.03 kupisz taniej setki produktów znanych marek. BIG STAR, Monnari czy Eva Minge lecą w dół o 30% − nie przegap okazji!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Wiosna to czas modowych rewolucji. Zdobądź się na śmiałą metamorfozę i zaproś do szafy buty, których wcześniej nie odważyłabyś się założyć.

Pożegnaj stare, zrób miejsce na NOWE

Wraz z wiosną zbliża się czas porządków. Najwyższa pora, by zrobić gruntowny rekonesans garderoby! Oddzielić dawno nienoszone ubrania oraz buty, a tym samym odciążyć wieszaki i półki. Jeśli na którychś z Twoich szpilek osiadła kilkucentymetrowa warstwa kurzu – to pewny znak, że warto poszukać im nowego właściciela. Ty zaś znajdź taki model, który z radością będziesz chciała nosić!

Podziel się

Przygotuj szafę na nadchodzący sezon.

Ceny spadają! Weekend zniżek w eobuwie

Aby nie przepłacić, skorzystaj z atrakcyjnej akcji rabatowej w eobuwie.pl. Już w najbliższy weekend ceny polecą ostro w dół! Sneakersy Puma czy tenisówki Vans aż 20 proc. taniej? To idealna opcja dla miłośniczek streetwearu i casualowej wygody.

Materiały prasowe Podziel się

Sneakersy to buty uniwersalne – i do spodni, i do sukienki.Szereg różnych fasonów po atrakcyjnych cenach znajdziesz na eobuwie.pl

Od 17 do 23 marca daj się ponieść modowemu szaleństwu. Zasiądź komfortowo przed komputem (z kubkiem gorącej kawy lub herbaty) i buszuj wśród obuwniczego asortymentu eobuwie.pl. Korzystając z filtrów, z powodzeniem wyklikasz idealne buty na wiosnę i lato do -30%. Do wyboru masz m.in. sneakersy Melissa o zapachu gumy balonowej, eleganckie półbuty Sergio Bardi czy wytrzymałe trekkingi marki Kappa.

Materiały prasowe Podziel się

Różowe sneakersy Melissa to idealna opcja na miasto.

Jakie buty na wiosnę? Odważ się na coś nowego!

Zdaniem stylistek, nic tak nie wpływa na poprawę samopoczucia, jak zmiana wizerunku. Jeśli wciąż przekładasz moment, kiedy to zaczniesz chodzić w szpilkach – najwyższy czas powiedzieć „basta”! Weekend zniżek w eobuwie.pl to perfekcyjny moment, by kupić buty na obcasie w o wiele niższej – niż normalnie − cenie. Modele marek Tamaris, Marco Tozzi czy Caprice posiadają specjalną technologię Anti-Shokk, która ułatwi stawianie pierwszych kroków na szpilkach.

Co na to Marilyn Monroe?

Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero... zakupy!

Za radą influencerek, tego sezonu wprowadź do garderoby nieco śmiałych barw i oryginalnych printów. Pomogą Ci w tym buty, torebki oraz akcesoria hiszpańskiej marki Desigual – przecenione aż do 30%. Pamiętaj, moda to forma sztuki oraz jeden ze sposobów na zamanifestowanie własnej osobowości. Z powodzeniem wyróżnisz się w miejskiej dżungli, stawiając na produkty takich brandów, jak: Hego's Milano, Laura Vita czy Steve Madden.

Materiały prasowe Podziel się

Botki Steve Madden to propozycja dla śmiałych kobiet.

Bo liczą się detale! Zniżki na torebki i akcesoria

Jak z pewnością wiesz, czasem niewielki dodatek może odmienić całą stylizację. Podczas Weekendu zniżek w eobuwie.pl upolujesz modne torebki o 20 oraz 30 proc. taniej. Kopertówka Guess vs listonoszka Gino Rossi – wszystko, czego dziś chcesz, nabędziesz jednym kliknięciem. Tej wiosny ogromną popularnością cieszą się torby z plecionki, z frędzlami oraz piórami. Jeśli więc preferujesz styl boho – śmiało zapoznaj się z ofertą marki Nobo.

Materiały prasowe Podziel się

Torebka Guess to idealna opcja dla amatorek prostej elegancji.

Czapki z daszkiem oraz okulary przeciwsłoneczne to niezbędne dodatki na lato. Już dziś pomyśl o ich zakupie, korzystając z Weekendu zniżek w eobuwie! Wśród aktorek i blogerek królują wąskie okulary a’la „kocie oko” oraz modele z kanciastą oprawką w stylu Audrey Hepburn. Udowodnij przyjaciołom, że wiesz, co w trendach piszczy, wybierając jeden z modnych i markowych produktów.

Materiały prasowe Podziel się

Wąskie okulary przeciwsłoneczne to gorący trend rodem z lat 90.

Jak mawia popularna fashionistka Anna Dello Russo – „moda to deklaracja Twojej własnej wolności”. Pamiętaj więc, by kupować nie tylko dla siebie, ale i… z myślą o sobie. Tak, by czuć się atrakcyjną, spoglądając rano w lustro. Wykorzystaj Weekend zniżek w eobuwie, aby udoskonalić własny styl i zaakcentować pewność siebie!

Materiały prasowe Podziel się