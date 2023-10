Odszedł Piotr Nagłowski. Polskie gwiazdy żegnają dziennikarza

"Piotrze, za wcześnie! Widzieliśmy się ostatnio! Było śmiesznie wspominać dawne czasy! Jak to tak teraz? Bez twojego humoru? Serdeczności? I tak - poczciwości? Piotruś, no nie! Wielki żal! Nic z tego nie rozumiem!" - napisała na Facebooku. "Bardzo mnie to zasmuciło. Znamy się od kiedy miałam 16 lat. Zajmował się wtedy Tiltem i opiekował się mną scenicznie. To był przyzwoity człowiek. Boli" — dodała pod jednym z postów.