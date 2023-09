Wkrótce zagra w kolejnym erotyku. Na imprezie odsłoniła dużo ciała

Polska aktorka otrzymała niedawno rolę w filmie "Compulsion". Jego twórcą jest Neil Marshall, który był m.in. jednym z reżyserów "Gry o tron" (za odcinek "The Watchers On The Wall" otrzymał nominację do prestiżowej nagrody Emmy) oraz "Westworld". Ma także na koncie głośne kinowe produkcje (specjalizował się w filmach grozy) – "Zejście", "Doomsday", "Centrurion", a ostatnio "Narodziny zła".