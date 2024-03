Odziana w bikini Marianna Schreiber pokazuje mężowi, co stracił. Prężąc się na skale rozprawia o swoich potrzebach

Po tym wszystkim, co się wydarzyło i w trakcie tego wszystkiego, co się dzieje… Ten wyjazd był nam po prostu potrzebny. Nie widziałam innego wyjścia na to, by choć na trochę odciąć negatywne myśli… Próbować zostawić to za sobą… Żyć dalej… - napisała ostatnio.