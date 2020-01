Ofiary molestowania przez Michaela Jacksona znów kierują sprawę do sądu

Sprawa molestowania nieletnich przez Michaela Jacksona może ponownie trafić do sądu w Kalifornii. Zdecydowano o ponownym rozpatrzeniu zażaleń ofiar.

Sprawa Michaela Jacksona i jego domniemanego molestowania nieletnich w swojej posiadłości ciągnie się od przeszło 25 lat. Jednak dopiero ostatnio nabrała większego rozgłosu, kiedy to premierę miał dokument "Leaving Neverland" . O traumatycznych przeżyciach opowiedziały rzekome ofiary - Wade Robson i James Safechuck.

Wspomnieni bohaterowie filmu oskarżyli nieżyjącego już muzyka o molestowanie - Robson w 2013 r., Safechuck rok później. Jednak ich pozwy odrzucono - według prawa stanowego oskarżenia o molestowanie mogą być wnoszone do dnia ukończenia 26 lat przez oskarżyciela.

Dla pokrzywdzonych pojawiła się jednak nowa nadzieja. Wraz z początkiem 2020 r. w Kalifornii obowiązuje prawo, według którego takie sprawy sąd przyjmuje do dnia 40. urodzin oskarżyciela. To sprawia, że pozwy mężczyzn będą ponownie rozpatrzone. Safechuck w lutym skończy 42 lata, ale w jego wypadku prawo może zadziałać wstecz. Robson we wrześniu będzie miał 38 lat.