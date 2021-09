Pierwszy raz jako para. Gwiazdor i bohaterka skandalu

Co zrozumiałe, od dłuższego czasu Georgina Chapman stroniła od pokazywania się w miejscach publicznych. Związek z Adrianem Brody był przez wiele miesięcy tajemnicą. Dopiero w czerwcu para po raz pierwszy odważyła się pokazać razem. Było to podczas festiwalu filmowego w Europie, gdzie Brody promował swój najnowszy filmach. Czerwony dywan na Met Gala to pierwsza wspólna "prezentacja" hollywoodzkiego aktora i Georginy Chapman w Stanach Zjednoczonych.