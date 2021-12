Ogień przerwał pracę na planie Netfliksa pod Krakowem. Oszacowano straty po pożarze

Okazało się, że pożar oznaczał ogromne straty dla studia. Magdalena Sroka, szefowa Alvernii, wyznała w rozmowie z serwisem rp.pl, że zniszczony jest sprzęt ekipy filmowej o wartości ok. 6 mln zł, należący do studia sprzęt i rzeczy ruchome na kwotę 1 mln zł. Jeśli chodzi o nieruchomość to straty sięgają 15 mln zł.