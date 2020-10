Ojciec aktora przewidział własną śmierć. Opisał szokujące okoliczności

Matthew McConaughey przygotowuje się do wydania wspomnień. Książka ma nosić tytuł "Greenlights". Z tej okazji w magazynie "People" ukazała się duża rozmowa z aktorem, w której zdobył się na niezwykle intymne wyznanie.

- Zadzwoniła do mnie mama. "Umarł twój tata". Ugięły mi się kolana. Nie mogłem w to uwierzyć. Był moim tatą. Nikt ani nic nie mogło go zabić. Z wyjątkiem mamy. Zawsze powtarzał mi i moim braciom: "Chłopcy, kiedy odejdę, będę kochać się z waszą matką". I tak się stało. Miał atak serca, kiedy szczytował – mówi bez ogródek McConaughey.