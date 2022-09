Ojciec Meghan Markle chce pojednania z córką po śmierci królowej. "Nie jest za późno"

Teraz Thomas Markle zaprosił do siebie dziennikarzy "The Mail On Sunday" i razem z synem podzielił się kilkoma wrażeniami. Przede wszystkim panowie zauważyli, że śmierć Elżbiety II zbliżyła do siebie skonfliktowanych Williama i Harry'ego. "Byłem pod wrażeniem szacunku, jaki sobie okazują na pogrzebie. A tego najbardziej brakuje ze strony Meghan w stosunku do ojca" - powiedział Thomas junior i zwrócił się już bezpośrednio do siostry: "Dla taty byłaś, jesteś i pozostaniesz na zawsze księżniczką. On naprawdę zasługuje na twój szacunek".