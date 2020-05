Ola Ciupa celebruje miłość. Ten związek nie jest jedynie przelotnym romansem

W listopadzie ubiegłego roku okazało się, że Ola Ciupa rozstała się ze swoim poprzednim partnerem - Dannym Ferreri. Niedługo później prezenterka zaczęła pojawiać się u boku innego mężczyzny. Kubańczyk, bo o nim mowa, chętnie potwierdzał swój związek z piękną blondynką. Ciupa zaskoczyła fanów swoim miłosnym wyborem. Część z nich pisała, że idealnie do siebie pasują i od początku było widać, że coś się między nimi wydarzy. Inni z kolei twierdzili, że ten związek nie ma prawa bytu. Niezależnie jednak od opinii innych, Ciupa jest ze swoim chłopakiem szczęśliwa, a potwierdzeniem tego był wspólny wakacyjny wyjazd.

Ola Ciupa wciąż udowadnia, że jej związek z Kubańczykiem nie był jedynie przelotnym romansem. Celebrytka trwa u jego boku do dziś i wygląda na to, że miłość kwitnie. Pomimo tego, jak wiele czasu spędzają w swoim towarzystwie, nie ma między nimi zgrzytów. Przynajmniej żadne z nich nie mówi o tym publicznie, co oczywiście się chwali - pranie brudów na oczach milionów nigdy nie jest dobrym pomysłem.