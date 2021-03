Ola Ciupa o sukcesie narzeczonego: "Mój narzeczony to mistrz"

Ola Ciupa jeszcze do niedawna kojarzona była przez część osób z bujnym życiem uczuciowym. Jej głośny związek z Dannym Ferrerim zakończył się w zasadzie dość szybko. Kiedy więc, całkiem niedługo po rozstaniu, celebrytka zaczęła spotykać się z Kubańczykiem, raczej niewielu brało tę relację na poważnie. Para jednak zaskoczyła wszystkich.

Ola Ciupa i Kubańczyk jako para od początku budzili kontrowersje i skrajne odczucia. Według niektórych byli dla siebie stworzeni. Inni zaś kompletnie nie wdzieli ich razem. Zakochani jednak nie zważali na to, co o nich mówiono. Na każdym kroku udowadniali, że traktują ten związek naprawdę poważnie i patrzą na niego przyszłościowo. Do dziś chętnie wyjeżdżają na wspólne wakacje, ale również zwyczajnie cieszą się swoimi sukcesami.