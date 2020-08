Ola Ciupa pływa na flamingu. Fani zauważyli jeden szczegół

Ola Ciupa została odkryta przez Donatana i wystąpiła w teledysku do jego utworu "My Słowianie". Dało jej to sporą rozpoznawalność. Ola sprytnie wykorzystała swoje pięć minut i teraz prowadzi program w jednej z muzycznych stacji telewizyjnych, a także zaczęła udzielać się jako DJ i gra na klubowych imprezach.