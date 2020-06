Ola Ciupa wspomina wakacje. To okazja, by pokazać się w bikini

Ola Ciupa jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych medialnie osób w Polsce. Została odkryta przez Donatana i wystąpiła w teledysku do jego utworu "My Słowianie". Dało jej to sporą rozpoznawalność i otworzyło drzwi do kariery i wielkiego świata showbiznesu. Teraz prowadzi program w jednej z muzycznych stacji telewizyjnych, a także zaczęła udzielać się jako DJ i gra na klubowych imprezach. Jej utwór "Nas nie zatrzyma już nic" osiągnął całkiem spore wyniki oglądalności w serwisie YouTube. Także życie miłosne Oli Ciupy wzbudza duże zainteresowanie - aktualnie jest w związku z raperem o wdzięcznym pseudonimie Kubańczyk.