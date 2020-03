Ola Kowalska leży w szpitalu w Anglii. Niedawno dodała wymowny post

- Witam serdecznie. Dzisiaj dostałam telefon z jednego ze szpitali w Anglii, w którym leży moja córka. Pytali, czy zgadzam się na jej intubację . Chciałabym tym filmikiem sprowokować was do myślenia, czy musicie wychodzić z domu, czy to naprawdę jest konieczne - powiedziała.

Kasia Kowalska nie ukrywa, że jest w kiepskim stanie i bardzo przeżywa to, co aktualnie się dzieje. Jeszcze niedawno jej córka była bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zaledwie 8 dni temu Ola Kowalska opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie bogato zdobionej korony. To najprawdopodobniej miał być komentarz do obecnej sytuacji w Polsce i na świecie, czyli pandemii koronawirusa.