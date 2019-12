Ola Kwaśniewska pokazała swoje pierniczki. Fanki oszalały

Ola Kwaśniewska pokazała, jak przygotowuje się do świąt. Jej ciasteczka zrobiły furorę.

Ola Kwaśniewska zgromadziła na Instagramie sporo fanów. Córka pary prezydenckiej nie bryluje na salonach, ale za to chętnie dzieli się fragmentami z życia prywatnego w mediach społecznościowych. Teraz pokazuje swoje przygotowania do świąt.

"Do rymu i do taktu!!! Efekt cudowny i mam nadzieję że smakowity",

"To niemożliwe, żeby tak równo polukrować",

"Piękne",

"Cudne, a jaka precyzja wykonania".