Ola z "Love Island" wydała oświadczenie po rozstaniu. "Nie czuję się na siłach"

"Love Island" połączył znacznie więcej par niż siedem edycji "Rolnik szuka żony". Z tą różnicą, że w show Polsatu mało który związek przetrwał dłużej niż tydzień. Na tle miłosnych porażek mieli wyróżniać się Ola Kotowska i Rafał Pietrzak. Uczestnicy stworzyli parę już w pierwszym odcinku i trwali u swego boku aż do finału. Choć główna wygrana przeszła im koło nosa (zajęli 3. miejsce), przekonywali zgodnie, że największą nagrodą jest dla nich przecież ich miłość.

Rafał postanowił odnieść się do sprawy publicznie. Napisał krótkie oświadczenie, w którym usiłował dyplomatycznie skomentować to, co się wydarzyło między nim a Olą.