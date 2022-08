Ola Żebrowska pokazała, jak wygląda jej figura po porodzie. Niczego nie ukrywa

Ola i Michał Żebrowscy nigdy nie kryli, że pragną mieć dużą rodzinę. W ciągu ich kilkunastoletniego małżeństwa doczekali się już czwórki dzieci. Najmłodsza pociecha, upragniona córka, pojawiła się na świecie pod koniec lipca. Mama pokaźnej już gromadki skrupulatnie relacjonowała w sieci przebieg ostatniej ciąży. Pokazywała też, jak wygląda jej życie, kiedy z jednej strony stopniowo przygotowuje się do kolejnego porodu, z drugiej musi się zająć trema synami. Jak w przypadku innych aspektów ich rodzinnej codzienności, nie siliła się na to, by przedstawiać rzeczywistość w różowych okularach.