Ola Żebrowska pokazała wymowne zdjęcie. Posypały się komentarze

Aleksandra Żebrowska słynie z ogromnego dystansu do siebie i stylu życia, jakie prowadzi. A trzeba przyznać, że aktywna w jej przypadku to mało powiedziane. Z powodzeniem prowadzi własną firmę z artykułami dla mam, spełnia się jako mama powiększającej się właśnie gromadki, wychowując trzech synów. Do tego wspiera działania męża, niejednokrotnie pojawiając się z nim publicznie, nie tylko na premierach Teatru 6. Piętro.