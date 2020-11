Olaf Lubaszenko przeszedł metamorfozę. Fani są pod wrażeniem

Również w 2020 r. Lubaszenko może pochwalić się bardzo szczupłą sylwetką. Efekt przejścia na dietę i zmiana trybu życia spowodowały, że jest nie do poznania. Aktor ostatnio opublikował w sieci swoje zdjęcie wśród chryzantem, ponieważ dołączył do akcji wspierania producentów tych kwiatów, którzy poprzez zamknięcie cmentarzy ponieśli ogromne straty. "Chryzantemy z Powązek. Drobne gesty, które jak krople tworzą szeroki strumień. Bądźmy życzliwi dla siebie nie tylko od święta" - napisał na swoim profilu na Instagramie.

Zamieszczone zdjęcie bardzo pozytywnie zaskoczyło fanów aktora. Cieszą się, że wrócił do formy i wygląda znacznie zdrowiej. "Olafie Panie fajnie pan wyglądasz Spokój w duszy to dlatego Zwycięstwo", "Moglby Pan zagrac w biografii Bila Gatesa. Łudząco podobny jest Pan w tych okularach", "Widzę, że jest Pan podobny do wszystkich. Chuck Norris będzie zazdrosny. Ładny gest w czasie wszechogarniającej pogardy i nienawiści do drugiego człowieka. Pozdrawiam" - czytamy w komentarzach.