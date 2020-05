Olga Bołądź w białej sukni. Pokazała zdjęcia z sesji

Olga Bołądź należy do gwiazd, które są wyjątkowo aktywne w mediach społecznościowych. Aktorka pokazuje na Instagramie kulisy swojej pracy, miejsca które odwiedza, jest tam w stałym kontakcie ze swoimi fanami, którym raz na jakiś czas rzuca internetowe wyzwania.

Od czasu do czasu, pokazuje w sieci też jak spędza wolny czas w gronie przyjaciół. Tym razem specjalnie dla przyjaciółki wzięła udział w "specjalnym zadaniu". Zapozowała przed aparatem… w sukni ślubnej. Post wzbudził niemałe zainteresowanie. Już we wpisie aktorka zaznaczyła, że zrobiła to na potrzeby sesji zdjęciowej.