Olga Buława w bikini. Znalazła swoje ulubione miejsce na świecie

Olga Buława obecnie przebywa na wakacjach. Była dziewczyna Macieja Musiała ma okazję korzystać z uroków miejsca, klimatu oraz świetnej pogody, więc często chodzi na plaży. Gdyby mogła, zapewne by do Polski nie wracała.

Olga Buława w ostatnich miesiącach była kojarzona jako dziewczyna Macieja Musiała . Aktor jednak rozstał się z modelką w listopadzie minionego roku po zaledwie 2 miesiącach. Miss Polski z 2018 r. mówiła krótko po rozstaniu, że czuje się jednak szczęśliwa, a źródło Wirtualnej Polski zdradziło, że to był przelotny romans.

Modelka jest zachwycona krajobrazem wyspy Cejlon. Gdyby mogła, to pewnie nie wracałaby do Polski. "Mirissa trafia na listę moich ulubionych miejsc na świecie" - czytamy w treści posta na Instagramie. Dołączyła do niego zdjęcie w czarno-pomarańczowym bikini na tle fal na Oceanie Indyjskim.