Chce posłać córkę do żłobka. Jest pierwszą mamą, która chce to zrobić

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił na ostatniej konferencji prasowej, że wraz z wejściem w życie drugiego etapu odmrażania gospodarki od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli . Informacja ta podzieliła rodziców. Część z nich odetchnęła z ulgą, bo dzięki posłaniu pociech do placówek będą mogli wrócić do pracy. Są też i tacy, którzy nie wyobrażają sobie, aby dzieci zachowywały zalecany dystans społeczny i stosowały się reżimu sanitarnego. Według nich, premier zbyt wcześnie zgodził się na takie rozwiązanie.

Wielu rodziców bije się więc z myślami, co zrobić. Olga Frycz nie ma tego problemu. Zdecydowała, że chce jak najszybciej posłać niespełna 2-letnią córkę do żłobka.

- Jest mi po prostu szkoda, że Helena przez zamknięcie żłobków nie ma kontaktu z rówieśnikami, dlatego tak entuzjastycznie zareagowałam na wiadomość, że od 6 maja placówka ma zostać otwarta. Podejrzewam, że gdybym napisała o tym osobnego posta, to znalazłoby się pod nim sporo nieprzyjemnych komentarzy. 70 proc. moich obserwatorek odpowiedziało w ankiecie, którą stworzyłam, że do żłobka swojego dziecka nie pośle. Dyrektor placówki, do której chodzi Helena, powiedział, że jestem pierwszą mamą, która wyraziła chęć posłania dziecka w tym momencie - powiedziała w wywiadzie dla serwisu ofeminin.pl.