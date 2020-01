Olga Frycz podsumowała swój rok. Skomentował to jej były partner

Olga Frycz podzieliła się z fanami refleksjami po minionym roku. Nie spodziewała się, że po chwili zobaczy komentarz od swojego byłego partnera.

- Pal licho z tym, co było w tym 2019! Nie było najgorzej, ale końcówka trochę dojechała. Ogólne podsumowanie chyba in plus. Córka zdrowa! Pierwsze urodziny, pierwszy krok i pierwsze słowa. Z pracą okej, ale tu zawsze trzeba mierzyć wyżej i chcieć więcej! - czytamy.