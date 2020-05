Olga Frycz powiedziała, że jej mama jest w szpitalu. Przeszła operację

"Z dzieciństwa nie mam takich zdjęć, na których byłabym sama z moją mamą, bo właściwe nie zdarzały się okazje, żebyśmy były we dwie, zawsze obok był mój starszy brat Antek, moja siostra Marysia, a później młodsi bracia Michał i Wojtek. Wczoraj nasza mama miała operację w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na oddziale Ortopedii i Traumatologii. Trzymamy kciuki, żebyś szybko doszła do zdrowia i żebyś znowu mogła wchodzić po schodach na trzecie piętro w swoim ukochanym domu wczasowym nad morzem w Dźwirzynie. Bądź dzielna! Życzymy ci dużo zdrowia! I tylko bardzo nam przykro, że pomimo tego, że mama ma piątkę dzieci i trzy wnuczki, to leży teraz sama w tym szpitalu i nawet nie możemy jej odwiedzić. Wszystkiego pięknego dla wszystkich mam".