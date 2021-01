Olivia Newton John nie zamierza się szczepić. Jej córka wierzy w teorie spiskowe

Ze względu na swoje uwielbienie do medycyny naturalnej Olivia Newton John na ten moment nie zamierza jednak przyjmować szczepionki na koronawirusa. Gwiazda "Grease" wraz z córką udzieliła dziwnego wywiadu dla "The Herald Sun", w którym dały jasno do zrozumienia, że są sceptyczne wobec nowego preparatu. W przeciwieństwie do legendarnej wokalistki, która była dość oszczędna w słowach, jej córka, Chloe Lattanzi, wytłumaczyła swoje podejście.