Olivier Janiak opowiedział o dramatycznej sytuacji. "Żegnałem się z życiem"

Prezenter przeżył trudny lot samolotem. Powiedział, że turbulencje były takie, że bał się o swoje życie. Żałował wtedy jednej rzeczy.

Olivier Janiak to jedna z największych gwiazd stacji TVN. Dziennikarz ma wielu sympatyków, którzy wyczekują na jego reportaże i programy. Najnowszy show, którego jest gospodarzem to "Power Couple". Oprócz tego Olivier Janiak jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje go wielu fanów.

Prezenter udzielił ostatnio wywiadu serwisowi Plejada, w którym opowiedział o dramatycznej sytuacji sprzed lat.

- Pamiętam, jak kiedyś leciałem do Szczecina, a obok mnie siedziała kilkuletnia dziewczynka, którą rodzice "nadali" do dziadków. Jako przesyłkę poleconą. To był jej pierwszy lot w życiu. Była zupełnie sama. Gdy okazało się, że mam obok niej miejsce, obiecałem stewardesom, że się nią zaopiekuję. Przesiedliśmy się, żeby mogła spędzić podróż przy oknie. Coś podczas lotu zobaczyć. A że była trochę wystraszona, nie za bardzo rozmowna, to specjalnie jej zagadywałem. Poprosiłem, tylko żeby dała znać, jeśli będzie się czegoś bała – zaczął Janiak.

Power Couple: Piotr Rubik chwali Agatkę

Dalej zaczęły się problemy: - Potem zaczęły się turbulencje. Wielkie. Spadaliśmy po kilkadziesiąt metrów w dół. Niżej i niżej. Wszyscy byliśmy przerażeni i żegnaliśmy się z życiem. Przewijały mi się przed oczami wtedy różne obrazy. Jeszcze nie byłem ojcem i to była jedna z rzeczy, których żałowałem, że nie dane mi było poczuć tego, jak to jest być rodzicem. Za kilka innych było mi wstyd. Nagle poczułem, jak ta dziewczynka łapie mnie za rękę. Popatrzyłem na nią, a ona powiedziała, że jak będę się bał, to żebym też jej o tym powiedział. I wówczas postanowiłem, że chcę żyć tak, żeby nie bać się odchodzić z tego świata, żeby nie mieć w takiej chwili żadnych wyrzutów. Dlatego staram się być w porządku, nie tylko wobec siebie i rodziny, bo to oczywiste, ale również wobec innych.

Dziś Janiak ma trzech synów, których wychowuje wraz z żoną Karoliną Malinowską. Małżeństwem są od 17 lat.