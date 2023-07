Olivier Janiak wspomina pracę w Niemczech. Zarabiał przez miesiąc tyle, ile jego mama przez rok

"Taką historią chciałem się z wami podzielić, zdjęciem i wspomnieniem. 1991 rok może 92. i pierwsza fota to znajomi z RFN. Moje LO w Krotoszynie współpracowało ze szkołą w Dierdorf. Jeździliśmy na wymianę sportową, zawody, wspólne obozy lekkoatletyczne. Druga fota to obóz we Francji - trenowaliśmy skok wzwyż. Markus, ten blondyn, gościł mnie u swoich rodziców w domu ja go w swoim. Ta dziewczyna to Nicola, a gościu po lewej to Christian. Są razem od tamtych lat" - wyjaśnił na wstępie dziennikarz.