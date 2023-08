Olsztyn Green Festival 2023 w magicznej aurze i z dobrą energią

- Wraz z naszym Partnerem, Dobrą Energią dla Olsztyna, szukaliśmy muzycznych talentów, które na scenie Olsztyn Green Festival podzielą się z fanami "dobrą muzyczną energią". Spośród dziesiątek zgłoszeń wyłoniliśmy trzy zespoły: IINÁ, The Freuders i How We Met, na które można było głosować w social mediach festiwalu. Walka była zacięta. Po podliczeniu ponad 830 głosów ogłaszamy, że występ na scenie wywalczyli sobie chłopaki z The Freuders! Gratulujemy również pozostałym finalistom: IINÁ oraz How We Met - mówi Jacek Zmiczerewski.