Omenaa Mensah zabrała córkę na ściankę. Tak wygląda dziś 22-letnia Vanessa

Omenaa Mensah z córką na premierze. Vanessa niedawno skończyła 22 lata

Choć zawodowy grafik Omeny Mensah niewątpliwie jest dość napięty, 44-latka od czasu do czasu znajduje chwilę, by pojawić się na salonach. W poniedziałek celebrytka wybrała się na premierę filmu dokumentalnego "Gdy powieje harnattan", który odbył się w warszawskiej Kinotece w ramach festiwalu Millenium Docs Against Gravity. Obecność Mensah na pokazie nie była przypadkowa - współprodcentem dokumentu opowiadającego o losach mieszkającej w Ghanie Barbary jest bowiem Omenaa Foundation.