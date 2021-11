Ona nie potrzebuje makijażu. Edyta Pazura olśniewa

"Kiedyś jak niespodziewanie zobaczyła to moja mama, dobrze pamiętam co mi wtedy powiedziała: "Dziecko… Po co Ci to? Szanuj swoją cerę i pamiętaj, że piękno potraf tkwić w niedoskonałościach". Wtedy tego nie rozumiałam ale pamiętam, że moja mama nigdy się nie malowała. Teraz kumam..." - dodała gwiazda.