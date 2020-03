OneRepublic ogłasza trasę koncertową na październik i listopad. Jest i Polska!

Nominowany do nagrody GRAMMY zespół OneRepublic ogłosił, że jesienią tego roku rusza w europejską trasę koncertową. Trasa będzie obejmowała wiele miast, które grupa odwiedzi w październiku i listopadzie.

Koncerty odbędą się zarówno w Europie Zachodniej, jak i częściach Euroazji, rozpoczną się w 10 października w Ureki, w Gruzji, a zakończą 20 listopada w Moskwie, w Rosji.

Ogólna sprzedaż biletów rusza 6 marca o 10.00 na LiveNation.pl i Ticketmaster.pl Pełna lista dat dostępna poniżej. Sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 6 marca o godzinie 10:00 naszego czasu na stronie onerepublic.com. Trasa będzie poprzedzona serią kameralnych europejskich koncertów, które zespół zagra na początku marca, w takich miejscach jak londyńskie Palladium czy paryska Olimpia.

Ogólna sprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 6 marca o 10.00 na stronie www.LiveNation.pl i www.Ticketmaster.pl.

Przedsprzedaż dla posiadaczy kart Citi Handlowy rozpocznie się w środę, 4 marca o 10.00 i potrwa do piątku, 6 marca do 9.00. Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się 5 marca o 10.00 na Ticketmaster.pl i potrwa do 6 marca do 10.00.

OneRepublic mają w planach wydanie swojego piątego studyjnego albumu jeszcze w tym roku (pierwszy od momentu wydania Oh My My w 2016 r.) - z którego pochodzą wydane w 2019 single "Rescue Me“ i "Wanted“.

Poza współpracą z OneRepublic, frontman zespołu - Ryan Tedder pracował również nad serią projektów z największymi postaciami muzyki pop, jako producent wykonawczy i współautor tekstów do albumu Jonas Brothers, a także pisząc hity dla takich gwiazd, jak Camila Cabello, P!nk, 5 Seconds of Summer, Sam Smith i Anitta.

Tedder dzieli się także swoim doświadczeniem jako mentor w nowym amerykańskim programie "Songland“, którego jest także producentem. Obecnie trwają zdjęcia do 2. sezonu show.

TRASA EUROPEJSKA / JESIEŃ 2020

PAŹDZIERNIK

10 PAŹ - Gruzja, Shekvetili, Black Sea Arena

13 PAŹ - UK, Glasgow, SEC Armadillo

14 PAŹ - UK, Manchester, O2 Apollo

15 PAŹ - UK, Londyn, Eventim Apollo

17 PAŹ - Belgia, Bruksela, Forest National

18 PAŹ - Niemcy, Monachium, Zenith

20 PAŹ - Holandia, Amsterdam, AFAS Live

22 PAŹ - Francja, Paryż, Zenith

23 PAŹ - Niemcy, Stuttgart, Porsche Arena

24 PAŹ - Niemcy, Hamburg, Barclaycard Arena

26 PAŹ - Niemcy, Dusseldorf, MEH

27 PAŹ - Szwajcaria, Zurych, Hallenstadion

29 PAŹ – Włochy

30 PAŹ – Włochy

LISTOPAD

02 LIS - Hiszpania, Madryt, Palacio Vistalegre

05 LIS - Austria, Wiedeń, Stadhalle

06 LIS - Czechy, Praga, O2 Arena

09 LIS - Słowenia, Lublana, Arena Stozice

10 LIS - Słowacja, Bratysława, Ondrej Nepela Arena

12 LIS - Polska, Warszawa, COS Torwar

14 LIS - Łotwa, Ryga, Arena Riga

16 LIS - Litwa, Kaunas, Zalgiris Arena

17 LIS - Estonia, Tallinn, Saku Arena

19 LIS - Rosja, St Petersburg, Yubileiniy Dvorets

20 LIS - Rosja, Moskwa, VTB Arena

Informacje o biletach na onerepublic.com

O OneRepublic:

W skład zespołu OneRepublic wchodzi piosenkarz/autor tekstów i główny wokalista Ryan Tedder, gitarzyści Zach Filkins i Drew Brown, basista i wiolonczelista Brent Kutzle oraz perkusista Eddie Fisher. Zespół wydał swój debiutancki album Dreaming Out Loud w 2007 r. Krążek ten, powstały przy współpracy z The Mosley Music Group/Interscope, zawiera multi-platynowy singiel "Apologize”, który spowodował prawdziwe zatrzęsienie w sprzedaży digitalowej, a także na antenach na całym świecie, otrzymując nominację do nagrody Grammy.

Drugi album zespołu - Waking Up, wydany w 2009 r., to między innymi takie hity jak: “All the Right Moves,” “Secrets” i “Good Life.”

Kolejny album to wydany w 2013 roku, pokryty platyną Native, zawierający hit nr 1.- “Counting Stars” (ponad 33 miliony sprzedanych singli) oraz światowa trasa koncertowa.