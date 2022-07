Opener 2022. Ewakuacja, ale dokąd? Tysiące przemoczonych ludzi czekało na jakąkolwiek informację

Tymczasem rzecznik Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Karol Kierzkowski w rozmowie z TVN24 powiedział jasno: - Bardzo dobra decyzja organizatorów, bo nie ma co czekać na to, aż się wydarzy tragedia, tylko trzeba podejmować zdecydowane, odpowiedzialne działania. Tutaj można tylko bić brawo i gratulować dobrej decyzji, bo rzeczywiście pogoda była bardzo niebezpieczna, dynamiczna - mówił. - Apelujemy do wszystkich, którzy są na koncertach czy plenerowych wydarzeniach - jeżeli organizator ogłasza ewakuację, to naprawdę jest to pilne i potrzebne. Nie zwlekajmy, nie ociągajmy się, tylko stosujmy się do poleceń służb, organizatorów czy ochrony. Bo to jest ważne, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, bo jeżeli poczekamy zbyt długo, to może się zdarzyć tragedia.