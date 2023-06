Open'er 2023. Lizzo nauczyła się w Polsce nowego słowa...ups!

Wśród szalonych numerów jak "About damn time" czy "Rumors", znalazło się miejsce na kilka lirycznych momentów, jak przy "2 be loved" czy "Jerome", gdy widownia wypełniła się światełkami telefonów. Lizzo znana jest z tego, jak bardzo lubi kontakt z ludźmi pod sceną. W pewnym momencie zabrała nawet komuś kowbojski kapelusz, by z dumą nosić go podczas jednego z numerów.